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Новости

Новости

23 февраля, 20:30

Политика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

Новости мира: на востоке Китая столкнулись больше сотни автомобилей

Санкции США в адрес НСПК не повлияют на работу платежных сервисов в РФ

Сергей Собянин принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата

Новости мира: более сотни машин попали в ДТП в Китае

Российские военные ушли от украинского дрона-камикадзе на багги

Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Новости мира: в Валенсии объявлен трехдневный траур по погибшим в жилом доме

Собянин поздравил ветеранов и военнослужащих с Днем защитника Отечества

Новости мира: Армения приостановила участие в ОДКБ

Рейс авиакомпании Flydubai задерживается в аэропорту Внуково более чем на 17 часов. Речь идет о рейсе FZ966, он должен был отправиться в Объединенные Арабские Эмираты.

В 21:00 в Москве прогремит праздничный салют. Увидеть фейерверк можно во всех административных округах столицы.

Из-за праздничных мероприятий некоторые московские улицы сегодня не доступны для проезда. Так, с 15:00 ограничено движение по Лужнецкой набережной.

Банковские карты "Мир" продолжают работать в обычном режиме после внесения Национальной системы платежных карт в санкционный список. США сегодня опубликовали очередной пакет с антироссийскими мерами.

Небоскреб в китайском Шанхае покрылся снегом и льдом изнутри. Необычное видео местные жители сняли после сильного похолодания и ледяного дождя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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