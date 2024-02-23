Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

Рейс авиакомпании Flydubai задерживается в аэропорту Внуково более чем на 17 часов. Речь идет о рейсе FZ966, он должен был отправиться в Объединенные Арабские Эмираты.

В 21:00 в Москве прогремит праздничный салют. Увидеть фейерверк можно во всех административных округах столицы.

Из-за праздничных мероприятий некоторые московские улицы сегодня не доступны для проезда. Так, с 15:00 ограничено движение по Лужнецкой набережной.

Банковские карты "Мир" продолжают работать в обычном режиме после внесения Национальной системы платежных карт в санкционный список. США сегодня опубликовали очередной пакет с антироссийскими мерами.

Небоскреб в китайском Шанхае покрылся снегом и льдом изнутри. Необычное видео местные жители сняли после сильного похолодания и ледяного дождя.

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