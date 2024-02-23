Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 февраля, 10:30

Политика

Новости мира: Армения приостановила участие в ОДКБ

Новости мира: Армения приостановила участие в ОДКБ

Новости мира: самолет Лаврова отказались заправлять в Бразилии

Владимир Путин прокомментировал резкое высказывание президента США

Владимир Путин совершил полет на ракетоносце Ту-160М

Новости мира: лавина накрыла российских туристов на горнолыжном курорте в Индии

Министр культуры Северной Осетии рассказал о своей актерской деятельности

Новости мира: испанский суд приговорил экс-защитника "Барселоны" к 4,5 года тюрьмы

Министр культуры Северной Осетии Фидаров рассказал, что побудило его отправиться в Донбасс

Новости мира: глава МИД РФ Лавров прибыл на саммит G20 в Рио-де-Жанейро

Новости мира: Фон дер Ляйен намерена вновь баллотироваться на пост главы ЕК

Армения приостановила участие в ОДКБ. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян во время интервью французским СМИ. Кроме того, Пашинян считает, что мир между Арменией и Азербайджаном немыслим на данный момент и обвинил Баку в стремлении захватить новые территории страны.

Сильный пожар охватил 14-этажное здание в испанской Валенсии. Он начался на четвертом этаже, но быстро охватил практически весь дом. Не все жильцы успели сами выбежать на улицу, на место возгорания отправили 10 пожарных бригад.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика