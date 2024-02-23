Новости мира: Армения приостановила участие в ОДКБ

Армения приостановила участие в ОДКБ. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян во время интервью французским СМИ. Кроме того, Пашинян считает, что мир между Арменией и Азербайджаном немыслим на данный момент и обвинил Баку в стремлении захватить новые территории страны.

Сильный пожар охватил 14-этажное здание в испанской Валенсии. Он начался на четвертом этаже, но быстро охватил практически весь дом. Не все жильцы успели сами выбежать на улицу, на место возгорания отправили 10 пожарных бригад.

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