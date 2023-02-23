23 февраля, 17:45Политика
Новости часа: G7 намерены выделить Украине почти 40 млрд долл финансовой помощи
Страны "Большой семерки" в 2023 году планирует выделить Украине 39 миллиардов долларов финансовой помощи, говорится в документе, принятом по итогам встречи представителей G7 в Бангалоре.
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