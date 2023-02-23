Новости часа: G7 намерены выделить Украине почти 40 млрд долл финансовой помощи

Страны "Большой семерки" в 2023 году планирует выделить Украине 39 миллиардов долларов финансовой помощи, говорится в документе, принятом по итогам встречи представителей G7 в Бангалоре.

Число сотрудников скорой помощи, погибших при обстреле Донецка, возросло до четырех, сообщает Минздрав ДНР.

Метеорологическая весна в Москве наступит не раньше апреля, рассказали в центре погоды "Фобос".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

