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Новости

23 февраля, 17:45

Политика

Новости часа: G7 намерены выделить Украине почти 40 млрд долл финансовой помощи

Новости часа: G7 намерены выделить Украине почти 40 млрд долл финансовой помощи

Новости часа: делегацию РФ в Вене не допустили к возложению цветов 23 февраля

ВС РФ сбили украинский штурмовик Су-25

ВСУ вновь ударили по Донецку

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Крупный тайник украинских диверсантов обнаружили в Энергодаре

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Страны "Большой семерки" в 2023 году планирует выделить Украине 39 миллиардов долларов финансовой помощи, говорится в документе, принятом по итогам встречи представителей G7 в Бангалоре.

Число сотрудников скорой помощи, погибших при обстреле Донецка, возросло до четырех, сообщает Минздрав ДНР.

Метеорологическая весна в Москве наступит не раньше апреля, рассказали в центре погоды "Фобос".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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