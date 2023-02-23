Новости часа: делегацию РФ в Вене не допустили к возложению цветов 23 февраля

Бригада скорой помощи попала под обстрел ВСУ в Донецке, в результате погибли три человека, сообщили в региональном Минздраве.

Члены делегации РФ в Вене не были допущены к возложению цветов 23 февраля, сообщил российский посол в Австрии Дмитрий Любинский.

Суд Швейцарии не принял апелляцию Российского футбольного союза на решение CAS по отстранению от турниров, сообщили в РФС.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

