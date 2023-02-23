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Новости

23 февраля, 16:30

Политика

Новости часа: делегацию РФ в Вене не допустили к возложению цветов 23 февраля

Новости часа: делегацию РФ в Вене не допустили к возложению цветов 23 февраля

ВС РФ сбили украинский штурмовик Су-25

ВСУ вновь ударили по Донецку

Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровья

Крупный тайник украинских диверсантов обнаружили в Энергодаре

Посол РФ в Лондоне заявил, что Россия не собирается применять ядерное оружие

Новости часа: Путин принял участие в митинг-концерте в "Лужниках"

Совфед рассмотрит закон о приостановке участия России в ДСНВ

Госдума одобрила закон о приостановке участия РФ в ДСНВ

ВС РФ поразили подразделения ВСУ в районе Купянска

Бригада скорой помощи попала под обстрел ВСУ в Донецке, в результате погибли три человека, сообщили в региональном Минздраве.

Члены делегации РФ в Вене не были допущены к возложению цветов 23 февраля, сообщил российский посол в Австрии Дмитрий Любинский.

Суд Швейцарии не принял апелляцию Российского футбольного союза на решение CAS по отстранению от турниров, сообщили в РФС.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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