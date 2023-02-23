Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровья. Об этом заявили в Минобороны. Там отметили, что диверсанты планируют переодеться в российскую военную форму. В провокации также будет участвовать националистическое формирование "Азов" – запрещенная в России террористическая организация. Минобороны внимательно следит за ситуацией на границе Украины и Приднестровья и готово отреагировать на любые изменения обстановки.

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