Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:15

Политика

Крупный тайник украинских диверсантов обнаружили в Энергодаре

Крупный тайник украинских диверсантов обнаружили в Энергодаре

Посол РФ в Лондоне заявил, что Россия не собирается применять ядерное оружие

Новости часа: Путин принял участие в митинг-концерте в "Лужниках"

Совфед рассмотрит закон о приостановке участия России в ДСНВ

Госдума одобрила закон о приостановке участия РФ в ДСНВ

ВС РФ поразили подразделения ВСУ в районе Купянска

Послание Путина к Федеральному собранию транслировали на медиафасадах по всей России

ЕС может включить в пакет антироссийских санкций два банка и две страховые компании

РФ рассматривает взрывы на "Северных потоках" как акт международного терроризма – Небензя

Украина превратила территорию вокруг Чернобыльской АЭС в военный полигон – СМИ

Крупный тайник с 16 автоматами и 20 ящиками патронов обнаружили в Энергодаре. Схрон был устроен глубоко в земле. По информации местных властей, оружие с боеприпасами принадлежит диверсантам, оно предназначалось для проведения терактов в регионе.

Между тем российские военные продолжают наступление на красно-лиманском направлении. В районе населенных пунктов Стельмаховка и Невское в ЛНР, а также в районе Ямполовки в ДНР нанесено поражение живой силе и технике противника.

Подробнее о ходе СВО – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика