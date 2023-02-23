Крупный тайник украинских диверсантов обнаружили в Энергодаре

Крупный тайник с 16 автоматами и 20 ящиками патронов обнаружили в Энергодаре. Схрон был устроен глубоко в земле. По информации местных властей, оружие с боеприпасами принадлежит диверсантам, оно предназначалось для проведения терактов в регионе.

Между тем российские военные продолжают наступление на красно-лиманском направлении. В районе населенных пунктов Стельмаховка и Невское в ЛНР, а также в районе Ямполовки в ДНР нанесено поражение живой силе и технике противника.

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