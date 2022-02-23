Европа и США ответили на признание Россией народных республик Донбасса новыми санкциями. К этому процессу также подключились Канада и Япония.

Первой о введении антироссийских санкций объявила Великобритания: там пообещали заморозить активы трех миллиардеров и пяти финансовых организаций. Президент США накануне также пообещал санкции против российской элиты, госдолга и банков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.