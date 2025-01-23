23 января, 16:30Политика
Трамп начал изменения в США с миграционной реформы и отказа от инклюзивности
Президент США Дональд Трамп своим первым указом после инаугурации запретил въезд мигрантов через южную границу страны. Администрация президента усиливает депортацию нелегалов, стягивает военных на границу с Мексикой и рассматривает использование военных баз для содержания мигрантов.
Кроме того, Трамп отменил политику инклюзивности в правительстве. Федеральных служащих обязали докладывать о коллегах, связанных с программами многообразия и равенства. Компании, такие как Amazon и Apple, уже отказались от подобных инициатив.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.