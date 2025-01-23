Трамп начал изменения в США с миграционной реформы и отказа от инклюзивности

Президент США Дональд Трамп своим первым указом после инаугурации запретил въезд мигрантов через южную границу страны. Администрация президента усиливает депортацию нелегалов, стягивает военных на границу с Мексикой и рассматривает использование военных баз для содержания мигрантов.

Кроме того, Трамп отменил политику инклюзивности в правительстве. Федеральных служащих обязали докладывать о коллегах, связанных с программами многообразия и равенства. Компании, такие как Amazon и Apple, уже отказались от подобных инициатив.

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