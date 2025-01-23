Госслужащих в США обязали сообщать о коллегах, работающих с политикой многообразия

Администрация президента США Дональда Трампа решила обязать госслужащих сообщать о коллегах, работающих на должностях, связанных с политикой многообразия, равенства и инклюзивности.

Чиновники должны будут писать доносы, а тем, кто откажется сообщать эту информацию, пообещали встречу с неблагоприятными последствиями. Для того чтобы доложить на коллегу или на начальника, дали всего лишь 10 дней.

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