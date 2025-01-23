23 января, 13:30Политика
Госслужащих в США обязали сообщать о коллегах, работающих с политикой многообразия
Администрация президента США Дональда Трампа решила обязать госслужащих сообщать о коллегах, работающих на должностях, связанных с политикой многообразия, равенства и инклюзивности.
Чиновники должны будут писать доносы, а тем, кто откажется сообщать эту информацию, пообещали встречу с неблагоприятными последствиями. Для того чтобы доложить на коллегу или на начальника, дали всего лишь 10 дней.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.