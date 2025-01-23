Новости мира: Трамп запретил иностранцам въезд через южную границу США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает иностранцам въезд через южную границу. МВД страны при этом разрешили депортировать нелегальных мигрантов по ускоренной процедуре без решения суда. Кроме того, вдоль границы США и Мексики строят новые заграждения.

Новый лесной пожар начался к северу от Лос-Анджелеса. За пять часов огонь разошелся почти на 40 квадратных километров. Более 50 тысяч человек получили предупреждения об эвакуации. Спасатели начали вывозить заключенных из местной тюрьмы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.