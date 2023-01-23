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Новости

23 января, 20:00

Политика

Новости часа: Швеции не стоит ждать от Турции поддержки по вступлению в НАТО – Эрдоган

Новости часа: Швеции не стоит ждать от Турции поддержки по вступлению в НАТО – Эрдоган

Новости часа: польские политики официально подтвердили планы по разделу Украины

Эксперт оценил заявления французских политиков о поставке танков Украине

Лавров заявил о смене характера войны РФ с Западом с гибридной на почти настоящую

В Евросовете назвали предстоящие недели определяющими для конфликта на Украине

Лавров заявил, что силы РФ не наносят удары по гражданской инфраструктуре Украины

Президент Франции не исключил возможности поставок Украине танков

Новости часа: Путин обсудит с кабмином развитие внутреннего туризма 24 января

Песков объяснил, почему указ Путина о частичной мобилизации продолжает действовать

Новости часа: ВС РФ взяли под контроль село Краснополье в ДНР

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Швеции не стоит ждать от Турции поддержки ее заявки на вступление в НАТО. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после скандальной акции с сожжением Корана в Стокгольме.

Трофейную технику из зоны спецоперации покажут на выставке в Ленобласти. Об этом сообщили власти региона.

Завод по выпуску "Ласточек" готовится делать другие российские поезда под новым названием. Их локализация в настоящее время составляет около 90% в РФ.

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