Новости часа: Швеции не стоит ждать от Турции поддержки по вступлению в НАТО – Эрдоган

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Швеции не стоит ждать от Турции поддержки ее заявки на вступление в НАТО. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после скандальной акции с сожжением Корана в Стокгольме.

Трофейную технику из зоны спецоперации покажут на выставке в Ленобласти. Об этом сообщили власти региона.

Завод по выпуску "Ласточек" готовится делать другие российские поезда под новым названием. Их локализация в настоящее время составляет около 90% в РФ.