Новости часа: польские политики официально подтвердили планы по разделу Украины

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Польские политики теперь официально подтверждают планы по разделу Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Страны ЕАЭС впервые договорились о системе прослеживаемости товаров. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.

РЖД назначат более 200 дополнительных поездов на время февральских праздников. В компании предполагают, что больше всего поездок будет 22 и 26 февраля.