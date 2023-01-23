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Новости

23 января, 19:30

Политика

Новости часа: польские политики официально подтвердили планы по разделу Украины

Новости часа: польские политики официально подтвердили планы по разделу Украины

Эксперт оценил заявления французских политиков о поставке танков Украине

Лавров заявил о смене характера войны РФ с Западом с гибридной на почти настоящую

В Евросовете назвали предстоящие недели определяющими для конфликта на Украине

Лавров заявил, что силы РФ не наносят удары по гражданской инфраструктуре Украины

Президент Франции не исключил возможности поставок Украине танков

Новости часа: Путин обсудит с кабмином развитие внутреннего туризма 24 января

Песков объяснил, почему указ Путина о частичной мобилизации продолжает действовать

Новости часа: ВС РФ взяли под контроль село Краснополье в ДНР

ВС РФ поразили 63 артиллерийских подразделения ВСУ за сутки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Польские политики теперь официально подтверждают планы по разделу Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Страны ЕАЭС впервые договорились о системе прослеживаемости товаров. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.

РЖД назначат более 200 дополнительных поездов на время февральских праздников. В компании предполагают, что больше всего поездок будет 22 и 26 февраля.

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политикаэкономикатранспортвидеоСветлана Ключникова
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