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23 января, 18:45

Политика

Эксперт оценил заявления французских политиков о поставке танков Украине

Эксперт оценил заявления французских политиков о поставке танков Украине

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Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич оценил заявления французских политиков о поставке танков Украине. Также он прокомментировал оснащение американских и немецких танков.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, в том числе танков Leclerc. А глава французского МИД сообщила, что вопрос о поставках будет приниматься в ходе консультаций с союзниками.

Когда иностранная тяжелая техника может попасть на Украину? И сможет ли это изменить ход спецоперации? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоСветлана Ключникова
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