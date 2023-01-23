Эксперт оценил заявления французских политиков о поставке танков Украине

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич оценил заявления французских политиков о поставке танков Украине. Также он прокомментировал оснащение американских и немецких танков.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, в том числе танков Leclerc. А глава французского МИД сообщила, что вопрос о поставках будет приниматься в ходе консультаций с союзниками.

Когда иностранная тяжелая техника может попасть на Украину? И сможет ли это изменить ход спецоперации? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.