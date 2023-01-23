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23 января, 18:15

Политика

Лавров заявил о смене характера войны РФ с Западом с гибридной на почти настоящую

Лавров заявил о смене характера войны РФ с Западом с гибридной на почти настоящую

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Лавров заявил о смене характера войны РФ с Западом с гибридной на почти настоящую

Запад на Украине ведет войну уже не гибридную, а самую настоящую, которую долго готовил против России. Об этом заявил Сергей Лавров.

Отвечая на вопросы журналистов, министр подчеркнул, что западные страны прекрасно знают, что украинский режим сознательно бомбит города и населенные пункты. Дипломат объяснил, что Россия не наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины. Ущерб связан с тем, что Киев размещает системы ПВО и тяжелое вооружение в жилых районах.

Лавров напомнил о недавних случаях, которые доказывают это. Бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович после трагедии в Днепропетровске признал, что она произошла именно из-за работы украинской ПВО. После этого заявления Арестович был вынужден покинуть свой пост.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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