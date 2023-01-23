В Евросовете назвали предстоящие недели определяющими для конфликта на Украине

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ближайшие две–три недели конфликта на Украине определят будущее Европы. Он отметил необходимость оказывать Киеву всю необходимую поддержку.

Также глава Евросовета добавил, что выступает за немедленную передачу танков. По данному вопросу ведутся дебаты, в том числе и относительно поставок их Германией. Сообщается, что данный вопрос обсудят на заседании министров иностранных дел стран Евросоюза, который пройдет в Брюсселе.

Директор института исследования проблем современной политики Антон Орлов прокомментировал, как подобная позиция Евросовета влияет на ход спецоперации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.