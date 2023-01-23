Лавров заявил, что силы РФ не наносят удары по гражданской инфраструктуре Украины

Россия не наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дипломат объяснил, что ущерб гражданской инфраструктуре связан с тем, что Киев размещает системы ПВО и тяжелое вооружение в жилых районах. Он напомнил о недавних случаях, которые доказывают это.

Бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович после трагедии в Днепропетровске признал, что она произошла именно из-за работы украинской ПВО. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.