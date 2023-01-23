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23 января, 17:30

Политика

Лавров заявил, что силы РФ не наносят удары по гражданской инфраструктуре Украины

Лавров заявил, что силы РФ не наносят удары по гражданской инфраструктуре Украины

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Россия не наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дипломат объяснил, что ущерб гражданской инфраструктуре связан с тем, что Киев размещает системы ПВО и тяжелое вооружение в жилых районах. Он напомнил о недавних случаях, которые доказывают это.

Бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович после трагедии в Днепропетровске признал, что она произошла именно из-за работы украинской ПВО. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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