Президент Франции не исключил возможности поставок Украине танков

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, в том числе танков Leclerc. Сообщается, что данный вопрос обсудят на заседании министров иностранных дел стран Евросоюза, который пройдет в Брюсселе.

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич прокомментировал, как подобное решение Франции отразится на ходе спецоперации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.