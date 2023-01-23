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23 января, 16:45

Политика

Президент Франции не исключил возможности поставок Украине танков

Президент Франции не исключил возможности поставок Украине танков

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, в том числе танков Leclerc. Сообщается, что данный вопрос обсудят на заседании министров иностранных дел стран Евросоюза, который пройдет в Брюсселе.

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич прокомментировал, как подобное решение Франции отразится на ходе спецоперации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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