Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации и ракетчиков освободили Краснополье в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ущерб инфраструктуре на Украине связан с размещением Киевом ПВО в жилых кварталах. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Состояние госпитализированного фигуриста Романа Костомарова остается стабильным. Об этом рассказали в ТАСС.