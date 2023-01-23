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23 января, 15:30

Политика

Новости часа: ВС РФ взяли под контроль село Краснополье в ДНР

Новости часа: ВС РФ взяли под контроль село Краснополье в ДНР

ВС РФ поразили 63 артиллерийских подразделения ВСУ за сутки

В Евросовете следующие недели назвали решающими в ситуации на Украине

Лавров заявил о смене характера войны РФ с Западом с гибридной на почти настоящую

Новости часа: Песков не увидел условий для переговоров РФ с Украиной

Разоблачение биологического проекта США на Украине стало возможным благодаря СВО – Яровая

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации и ракетчиков освободили Краснополье в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ущерб инфраструктуре на Украине связан с размещением Киевом ПВО в жилых кварталах. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Состояние госпитализированного фигуриста Романа Костомарова остается стабильным. Об этом рассказали в ТАСС.

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