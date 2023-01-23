В Евросовете следующие недели назвали решающими в ситуации на Украине

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в конфликте на Украине в следующие две–три недели будут решающими, они во многом определят будущее. При этом он отметил необходимость и дальше оказывать Киеву всю необходимую поддержку.

Эту поддержку в виде танков обсудят 23 января главы МИД ЕС. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Согласие на поставку танков накануне дала Германия.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.