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23 января, 14:15

Политика

Лавров заявил о смене характера войны РФ с Западом с гибридной на почти настоящую

Лавров заявил о смене характера войны РФ с Западом с гибридной на почти настоящую

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что война РФ с Западом меняет характер с гибридной на почти настоящую. Он объяснил, что война с Россией заключается в желании Запада уничтожить все русское: от языка до культуры. По его словам проживающим на Украине россиянам запрещают изъясняться на родном для них языке.

Ранее Лавров высказал мнение, что США создали Евросоюз и НАТО с целью решить "русский вопрос", подобно нацисткой Германии. По его словам, Штаты ведут войну против России с помощью Украины и стран ЕС.

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