Разоблачение биологического проекта США на Украине стало возможным благодаря специальной военной операции. Об этом во время заседания комиссии по расследованию работы биолабораторий на территории Украины заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Она отметила, что задача комиссии состоит в том, чтобы аргументированно, последовательно и системно изложить все доказательства, которые были исследованы. Для этого комиссия намерена пригласить на следующее заседание Джеффри Сакса, он возглавлял комиссию журнала Lancet по COVID-19, и бывшего директора Агентства по сокращению угрозы оружия массового поражения Кеннета Майерса.

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