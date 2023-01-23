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23 января, 13:30

Политика

Разоблачение биологического проекта США на Украине стало возможным благодаря СВО – Яровая

Разоблачение биологического проекта США на Украине стало возможным благодаря СВО – Яровая

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Разоблачение биологического проекта США на Украине стало возможным благодаря специальной военной операции. Об этом во время заседания комиссии по расследованию работы биолабораторий на территории Украины заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Она отметила, что задача комиссии состоит в том, чтобы аргументированно, последовательно и системно изложить все доказательства, которые были исследованы. Для этого комиссия намерена пригласить на следующее заседание Джеффри Сакса, он возглавлял комиссию журнала Lancet по COVID-19, и бывшего директора Агентства по сокращению угрозы оружия массового поражения Кеннета Майерса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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