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23 января, 16:15

Политика

Войска РФ отодвинули линию обстрела от населенных пунктов в Запорожской области

Войска РФ отодвинули линию обстрела от населенных пунктов в Запорожской области

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Российские войска отодвинули линию обстрела от населенных пунктов в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, украинские войска ушли из тех деревень, откуда они ранее наносили удары по городам.

Отмечается, что военные РФ ведут наступательные действия по нескольким направлениям, в том числе вдоль левого берега Днепра. Во время наступления подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи и позиции.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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