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23 января, 12:30

Политика

Эксперт оценил действия ЕС по вопросу поставки танков Украине

Эксперт оценил действия ЕС по вопросу поставки танков Украине

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Директор центра политического анализа Павел Данилин прокомментировал текущие события в Европе. Стало известно, что главы МИД ЕС обсудят поставки танков на Украину 23 января. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Отмечается, что Германия готова рассмотреть поставку танков немецкого производства. В МИД Польши заявили, что в случае отказа от поставок ФРГ попадет в международную изоляцию.

Также известно о новом заявлении бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича. Он сказал, что Киев упустил возможность одержать победу в конфликте, который превратился в инструмент борьбы Запада с Россией.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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