23 января, 12:30Политика
Эксперт оценил действия ЕС по вопросу поставки танков Украине
Директор центра политического анализа Павел Данилин прокомментировал текущие события в Европе. Стало известно, что главы МИД ЕС обсудят поставки танков на Украину 23 января. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Отмечается, что Германия готова рассмотреть поставку танков немецкого производства. В МИД Польши заявили, что в случае отказа от поставок ФРГ попадет в международную изоляцию.
Также известно о новом заявлении бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича. Он сказал, что Киев упустил возможность одержать победу в конфликте, который превратился в инструмент борьбы Запада с Россией.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.