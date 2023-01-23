Минобороны РФ показало работу штурмовиков Су-25 "Грачи" в зоне СВО

Минобороны России показало работу штурмовиков Су-25 "Грачи" в зоне проведения специальной военной операции. Экипажи нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ.

Ракеты запускали парами с малых высот. После этого экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. В результате они уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику ВСУ.

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