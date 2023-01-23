Минобороны РФ показало работу танковых экипажей Т-90М "Прорыв"

Минобороны России показало работу танковых экипажей Т-90М "Прорыв". Они уничтожают объекты и позиции ВСУ в зоне спецоперации: выдвигаются на рубеж, открывают огонь, подавляют огневые точки и меняют позицию.

С помощью беспилотников экипажи уничтожают наблюдательные пункты, склады боеприпасов, а также иностранную военную технику на правом берегу Днепра. По словам командира, Т-90М значительно превосходит танки противника.

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