Новости мира: митинг прошел в сербском городе Нови-Пазар после отчисления студентов

В сербском городе Нови-Пазар прошел многотысячный митинг. Демонстранты выступили против давления властей на университеты. Поводом стали отчисления около 200 студентов и увольнения десятков преподавателей за участие в акциях протеста.

Ураганный ветер сбил с рельсов товарный поезд в американском штате Вайоминг. Состав, перевозивший уголь на скорости 230 километров в час, опрокинулся из-за порывов ветра до 65 метров в секунду. Локомотив оказался не поврежден, машинист не получил травм.

