Госдума утвердила поправки в закон о локализации такси. Водителям, оформленным как самозанятые, разрешили не пересаживаться на российские автомобили до 2033 года.

Закон о локализации такси был принят в мае этого года. По новым правилам автомобили для пассажирских перевозок должны быть отечественными с 1 марта 2026 года. Многие эксперты прогнозировали, что из-за этого из отрасли уйдут тысячи водителей. В итоге закон смягчили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.