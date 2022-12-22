Российские войска поразили более 1 300 критически важных объектов Украины

Российские войска в ходе спецоперации поразили более 1 300 критически важных объектов Украины. Об этом сообщил глава российского Генштаба Валерий Герасимов.

По его словам, все это позволило заметно снизить боевой потенциал ВСУ, парализовать работу военно-промышленного комплекса, а также нарушить систему управления украинскими войсками и затруднить военные перевозки. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.