22 декабря, 17:30Политика
ВС РФ поразили более 1,3 тыс критически важных объектов Украины в ходе СВО
Российские войска в ходе спецоперации поразили более 1 300 критически важных объектов Украины. Об этом сообщил глава российского Генштаба Валерий Герасимов.
По его словам, все это позволило заметно снизить боевой потенциал ВСУ, парализовать работу военно-промышленного комплекса, а также нарушить систему управления украинскими войсками и затруднить военные перевозки.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.