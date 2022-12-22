Эксперт рассказал, будет ли Вашингтон склонять Зеленского к замораживанию конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает просить помощь у американцев. Во время визита в США он заявил, что Украине нужны танки и самолеты. Как отметили в российском МИД, власти США уже потратили 45 миллиардов долларов на военную помощь.

Директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, будет ли Вашингтон склонять Зеленского к переговорам и замораживанию конфликта. Также эксперт сообщил, стоит ожидать новой военной помощи Киеву и от Европы.

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