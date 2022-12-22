Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

15:30

Политика

Российские войска нанесли два ракетных удара по позициям ВСУ в ДНР

Российские войска нанесли два ракетных удара по позициям ВСУ в ДНР

Новости часа: Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС РФ в зоне СВО

Мировые СМИ начали подводить итоги поездки украинского президента в США

ВС РФ нанесли удары по огневым позициям ВСУ в ДНР – Минобороны

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал подразделения ВС РФ в зоне СВО

Новости часа: москвичей не обязывают носить маски в транспорте – Дептранс

Новости часа: американские системы Patriot являются законной целью для военных РФ – Песков

Руководитель "Росатома" и глава МАГАТЭ обсудят вопросы безопасности на ЗАЭС

Минобороны РФ показало боевую работу штурмовиков Су-25 в зоне СВО

ВС РФ уничтожили пункт ремонта артиллерийских систем М177 в ДНР

ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы нанесли удары по огневым позициям ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. В частности, нанесено два ракетных удара по позициям, где располагались реактивные системы залпового огня "Град" и "Смерч".

Кроме того, летчики РФ нанесли удар по позициям противника в зоне спецоперации. На кадрах видно боевую работу штурмовиков Су-25. Экипажи ракетами атаковали военные подразделения ВСУ. В считанные секунды были разбиты позиции и боевая техника украинских боевиков. Лётчики после удара благополучно и без потерь вернулись на аэродром базирования.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикабезопасностьвидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика