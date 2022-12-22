Российские войска нанесли два ракетных удара по позициям ВСУ в ДНР

ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы нанесли удары по огневым позициям ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. В частности, нанесено два ракетных удара по позициям, где располагались реактивные системы залпового огня "Град" и "Смерч".

Кроме того, летчики РФ нанесли удар по позициям противника в зоне спецоперации. На кадрах видно боевую работу штурмовиков Су-25. Экипажи ракетами атаковали военные подразделения ВСУ. В считанные секунды были разбиты позиции и боевая техника украинских боевиков. Лётчики после удара благополучно и без потерь вернулись на аэродром базирования.

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