Новости часа: Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС РФ в зоне СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны.

Россия намерена воздержаться от спекуляций по установлению виновных в диверсиях на "Северных потоках". Об этом рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Henkel планирует в короткие сроки завершить продажу своего бизнеса в России. Такое заявление сделала компания.