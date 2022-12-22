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Новости часа: Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС РФ в зоне СВО

Новости часа: Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС РФ в зоне СВО

Мировые СМИ начали подводить итоги поездки украинского президента в США

ВС РФ нанесли удары по огневым позициям ВСУ в ДНР – Минобороны

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал подразделения ВС РФ в зоне СВО

Новости часа: москвичей не обязывают носить маски в транспорте – Дептранс

Новости часа: американские системы Patriot являются законной целью для военных РФ – Песков

Руководитель "Росатома" и глава МАГАТЭ обсудят вопросы безопасности на ЗАЭС

Минобороны РФ показало боевую работу штурмовиков Су-25 в зоне СВО

ВС РФ уничтожили пункт ремонта артиллерийских систем М177 в ДНР

США и Европа отправили Украине десятки миллиардов долларов военной помощи – Захарова

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны.

Россия намерена воздержаться от спекуляций по установлению виновных в диверсиях на "Северных потоках". Об этом рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Henkel планирует в короткие сроки завершить продажу своего бизнеса в России. Такое заявление сделала компания.

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