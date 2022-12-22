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Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал подразделения ВС РФ в зоне СВО

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал подразделения ВС РФ в зоне СВО

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Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал подразделения Вооруженных сил России в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны.

Он проверил условия размещения личного состава, обогрева и приготовления пищи. Также он проинспектировал размещение военной техники. В ходе визита Шойгу заслушал командиров подразделений и обратил особое внимание на вопросы организации обеспечения войск в полевых условиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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