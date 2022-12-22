Руководитель "Росатома" и глава МАГАТЭ обсудят вопросы безопасности на ЗАЭС

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыли в здание госкорпорации на Ордынке. Там они проведут переговоры по вопросам безопасности на Запорожской АЭС.

Также запланировано обсуждение данной темы с российской межведомственной делегацией. Там будут представители МИД, "Росатома", Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора.

Как сообщается в телеграм-канале "Росатома", консультации в Москве оценивают как полезные. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.