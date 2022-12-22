В Минобороны РФ показали работу почтовой связи в зоне СВО

Минобороны России показало работу почтовой связи в зоне спецоперации. Специальная служба доставляет военнослужащим письма и посылки из дома от родных, а также от общественных организаций и школьников, которые хотят поддержать защитников словами и подарками.

Ежедневно по воинским подразделениям развозят около тысячи конвертов. Если родственники хотят написать письмо военнослужащему, но не знают номера воинской части, то могут обратиться в местный военкомат.

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