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Политика

В Минобороны РФ показали работу почтовой связи в зоне СВО

В Минобороны РФ показали работу почтовой связи в зоне СВО

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Минобороны России показало работу почтовой связи в зоне спецоперации. Специальная служба доставляет военнослужащим письма и посылки из дома от родных, а также от общественных организаций и школьников, которые хотят поддержать защитников словами и подарками.

Ежедневно по воинским подразделениям развозят около тысячи конвертов. Если родственники хотят написать письмо военнослужащему, но не знают номера воинской части, то могут обратиться в местный военкомат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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