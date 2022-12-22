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Политика

ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300

ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300

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Российские войска, наступая на донецком направлении, заняли более выгодные высоты и рубежи. У поселка Андреевка уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

Кроме того, в Харьковской области уничтожено нефтехранилище, откуда шло снабжение топливом военной техники ВСУ. А в Херсонской области поражена украинская огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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