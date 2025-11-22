Форма поиска по сайту

22 ноября, 13:30

Новости мира: Трамп рассказал о последствиях в случае отказа Зеленского от мирного плана

Новости мира: Трамп рассказал о последствиях в случае отказа Зеленского от мирного плана

"Москва сегодня": в России предложили наказывать за тунеядство

Курьеров на мощных электровелосипедах в РФ могут обязать получать права категории М

Новости мира: стрельба произошла в США во время церемонии зажжения праздничной елки

В список запрещенных для проживания в квартире собак вошли 12 пород

Российские бойцы продолжили уничтожение противника в окрестностях Купянска

Владимир Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам по Украине

Россия готова к мирным переговорам по Украине

Россия получила план из 28 пунктов по урегулированию на Украине

"Вопрос спорный": в Госдуме предложили рассчитывать отпуск по рабочим дням

Президент США Дональд Трамп заявил, что ограничит поддержку для Украины, если украинский лидер Владимир Зеленский не примет мирный план. Он подчеркнул, что Зеленский может продолжить воевать, но у Украины нет козырей. Трамп добавил, что Украине стоит поторопится с принятием решения, потому что зима будет холодной.

Количество погибших в зоне масштабных наводнений во Вьетнаме выросло до 55 человек, еще 13 пропали без вести. В настоящий момент в затопленных районах находятся около 70 российских туристов.

Конкурс "Мисс Вселенная 2025" стал одним из самых скандальных за всю историю. Перед самым мероприятием многие участницы слегли с симптомами пищевого отравления, а во время показа вечерних платьев представительница Ямайки оступилась и рухнула со сцены. Несколько членов жюри вышли из судейского состава из-за давления на их решения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

