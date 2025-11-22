Новости мира: Трамп рассказал о последствиях в случае отказа Зеленского от мирного плана

Президент США Дональд Трамп заявил, что ограничит поддержку для Украины, если украинский лидер Владимир Зеленский не примет мирный план. Он подчеркнул, что Зеленский может продолжить воевать, но у Украины нет козырей. Трамп добавил, что Украине стоит поторопится с принятием решения, потому что зима будет холодной.

Количество погибших в зоне масштабных наводнений во Вьетнаме выросло до 55 человек, еще 13 пропали без вести. В настоящий момент в затопленных районах находятся около 70 российских туристов.

Конкурс "Мисс Вселенная 2025" стал одним из самых скандальных за всю историю. Перед самым мероприятием многие участницы слегли с симптомами пищевого отравления, а во время показа вечерних платьев представительница Ямайки оступилась и рухнула со сцены. Несколько членов жюри вышли из судейского состава из-за давления на их решения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.