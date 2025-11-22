В список запрещенных для проживания в квартире собак вошли 12 пород. Соответствующий перечень подготовили в Госдуме из-за участившихся случае нападения животных.

В него добавили американского бандога, питбульмастифа, северокавказскую собаку и других. По мнению депутатов, даже если хозяева выгуливают своих питомцев на специально оборудованных площадках, путь до них в любом случае лежит через двор. Если таких площадок и вовсе нет, то крупные собаки нередко выгуливаются в парках рядом с детьми.

