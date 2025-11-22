Российские бойцы продолжили уничтожение противника в окрестностях Купянска, где ВСУ предпринимают отчаянные попытки подвести резервы к городу. Об освобождении важнейшего населенного пункта стало известно 20 ноября во время доклада начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова верховному главнокомандующему.

По словам военным экспертов, это основной укрепрайон противника, который украинское руководство пыталось удерживать на протяжении очень длительного времени. С потерей на данном участке фронта будет обрушение оборонительной линии противника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.