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22 ноября, 21:30

Политика

46 жителей Курской области удалось вернуть из украинского плена

46 жителей Курской области удалось вернуть из украинского плена

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46 жителей Курской области вернулись домой из украинского плена. Боевики вывезли их после вооруженного нападения в августе. В результате переговоров с украинской стороной людей удалось освободить. Среди пленников 12 детей.

Москвичей предупредили об опасности покупки так называемых серых смартфонов. Количество гаджетов, ввезенных из западных стран в обход санкций за два года увеличилось более чем в шесть раз. Речь идет именно о контрабанде.

Оформить ДТП можно будет через портал Госуслуг. Соответствующий закон в первом чтении приняли депутаты Госдумы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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