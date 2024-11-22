22 ноября, 11:30Политика
В Госдуме рассказали об изменении тактики российских войск
Россия изменила тактику боевых действий из-за начала использования ВСУ дальнобойных ракет Storm Shadow и ATACMS для ударов вглубь страны. Об этом заявили в Госдуме. Российское ПВО сбивает большую часть таких ракет.
Бои продолжаются по всей линии соприкосновения. Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Купянск и Загрызово Харьковской области. На донецком направлении ВСУ потеряли до 380 военных за сутки.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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