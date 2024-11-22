Инженеры группировки войск "Центр" разминировали основную дорогу из Донецка в Селидово. Этот город недавно перешел под российский контроль и теперь стал крупным опорным пунктом, откуда удобно снабжать наступающие подразделения.

Российские военнослужащие продолжают уничтожать противника. Всего за сутки в Курской области ВСУ потеряли более 150 военнослужащих, большую часть из них в Ольговском лесу.

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