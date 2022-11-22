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Новости

22 ноября, 15:30

Политика

ВС РФ подавили батарею артиллерийских систем производства США в Харьковской области

ВС РФ подавили батарею артиллерийских систем производства США в Харьковской области

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Российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников. Кроме того, в Харьковской области удалось подавить батарею артиллерийских систем американского производства. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Киевский режим продолжил провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. В течение 21 ноября артиллерией ВСУ было выпущено восемь крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне АЭС. Стрельба велась из населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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