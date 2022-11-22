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Политика

ВС РФ уничтожили два минометных взвода ВСУ в ЛНР

ВС РФ уничтожили два минометных взвода ВСУ в ЛНР

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Вооруженные силы России уничтожили два минометных взвода противника в ЛНР, а в Харьковской области подавили батарею артиллерийских систем, произведенных в США. Эти и другие подробности о ходе специальной военной операции привел официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на донецком направлении подразделения российской армии продолжали наступательные действия, одновременно отражая контратаки противника. Всего за сутки на данном направлении уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей противника.

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