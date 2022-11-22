Глава Дагестана поручил проверить причины неявки в военкомат детей чиновников

Глава Дагестана Сергей Меликов возмутился по поводу чиновников, которые пытаются укрывать своих детей от призыва в армию. Об этом сам политик написал в своем телеграм-канале.

Меликов лично ознакомился со списком тех, кто не явился в военкомат в рамках осенней кампании. Среди них оказались дети лиц, занимающих должности в госорганах республики. По мнению главы, на лицо попытка уклониться от срочной военной службы.

Глава Дагестана поручил проверить, по каким причинам уклонились от службы в армии дети местных чиновников, и рассмотреть их дела на призывной комиссии. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.