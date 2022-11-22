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Политика

Авиация РФ уничтожила замаскированные позиции и бронированную технику ВСУ

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Штурмовики действуют в парах, а цели ликвидируют с малых высот, маневрируя и отвлекая противника тепловыми ловушками. После выполнения задач самолетами занимаются инженеры. Они осматривают машины и готовят их к очередному вылету.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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