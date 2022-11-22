МАГАТЭ оценит причиненный Запорожской АЭС ущерб при последних обстрелах

Эксперты МАГАТЭ осмотрят Запорожскую АЭС и оценят причиненный обстрелами ущерб. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси призвал прекратить боевые действия в данном районе и обещал вновь приехать в Москву, чтобы добиться создания зоны безопасности вокруг станции.

"Росэнергоатом" назвал подобные заявления циничными. Прекратит ли Киев обстрелы? И каких выводов ждать от специалистов МАГАТЭ?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.