Минобороны показало работу российских минометчиков на Украине

Огневые точки и позиции ВСУ, в том числе находящиеся в укрытии, российские военные поражают из минометов 2Б14, такие называются "Поднос". Цели определяют с помощью беспилотника, затем к работе приступают сами расчеты.

Калибр вооружения составляет 82 миллиметра – это оптимальное соотношение боевых возможностей и веса. Развернуть миномет можно практически где угодно и быстро менять позицию, выходя из-под ответного огня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.