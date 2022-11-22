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Политика

Минобороны показало работу российских минометчиков на Украине

Минобороны показало работу российских минометчиков на Украине

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Огневые точки и позиции ВСУ, в том числе находящиеся в укрытии, российские военные поражают из минометов 2Б14, такие называются "Поднос". Цели определяют с помощью беспилотника, затем к работе приступают сами расчеты.

Калибр вооружения составляет 82 миллиметра – это оптимальное соотношение боевых возможностей и веса. Развернуть миномет можно практически где угодно и быстро менять позицию, выходя из-под ответного огня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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