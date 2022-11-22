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Политика

ВС РФ отбили атаки ВСУ на трех направлениях

ВС РФ отбили атаки ВСУ на трех направлениях

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Украинские атаки на южно-донецком, краснолиманском и купянском направлениях были отбиты российскими военнослужащими за минувшие сутки. Противник, понесший потери в живой силе и технике, отброшен на исходные позиции.

Кроме того, под Краматорском ликвидирован склад с техникой и вооружением, в Харьковской области – системы "Ураган", из которых украинские военные обстреливали Белгородскую область.

А в Херсонской области уничтожена диверсионная группа ВСУ, которая пыталась на катере переправиться на другой берег Днепра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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