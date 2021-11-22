Комиссия Госдумы рекомендовала лишить Рашкина неприкосновенности

Комиссия Госдумы рекомендовала снять депутатскую неприкосновенность с Валерия Рашкина. Представитель Генпрокуратуры выступил перед депутатами и настаивал на том, что Рашкин причинил крупный ущерб природе – выследил и убил лося. При этом никакого разрешения у охотника с большим стажем не было.

Сам депутат перед заседанием заявил, что считает себя морально виноватым. И предложил несколько вариантов компенсации – купить за свой счет и выпустить в Саратовской области лосиху, либо заплатить 80 тысяч рублей. Однако теперь ему остается только ждать, какое решение в итоге примет Госдума. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.